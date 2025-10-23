Luis Castro peine à relancer le FC Nantes cette saison, et la raison pourrait bien venir du mercato, où son staff l’a plus subi qu’autre chose.

Le début de saison du FC Nantes est compliqué. Entre résultats décevants et difficultés à imposer un style de jeu cohérent, Luis Castro voit son projet déjà mis à mal. Selon Emmanuel Merceron, la raison principale se situerait du côté du mercato : les dirigeants du club, la famille Kita, auraient décidé de réduire fortement le budget l’été dernier en imposant des recrues de second rang.

Cette décision laisse Castro avec un effectif limité, incapable de rivaliser pleinement avec les meilleurs clubs de Ligue 1. Les recrues manquent de poids ou d’expérience, et le Portugais se retrouve contraint de composer avec des solutions réduites. Cette contrainte financière explique en partie les contre-performances récentes et la position délicate du club en championnat.

Pour Castro, il s’agit désormais de tirer le meilleur parti d’un groupe restreint et de maintenir le cap malgré l’adversité. Mais la question demeure : le FC Nantes pourra-t-il se stabiliser et espérer des résultats probants avec des moyens aussi limités, ou le mercato restreint des Kita finira-t-il par peser lourd sur la saison des Canaris ?