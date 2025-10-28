Mercato : le Real Madrid a accéléré l’arrivée d’une recrue au FC Barcelone ! 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Stade Rennais : le FC Nantes s’invite dans le dossier Habib Beye !

L'entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, lors du match au Havre.
Bastien Aubert
28 octobre 2025

Alors que l’avenir d’Habib Beye sur le banc du Stade Rennais est en suspens, le FC Nantes s’est invité dans le débat.

L’imbroglio est total a sujet de l’avenir d’Habib Beye. Alors que Foot Mercato a affirmé lundi dans l’après-midi que la décision de le licencier avait été prise après la défaite dominicale contre l’OGC Nice (1-2), le média a fait marche arrière : « Alors qu’Habib Beye et ses adjoints avaient vidé leur casier et après avoir annoncé son départ aujourd’hui à certains joueurs/membres du club, il sera finalement présent contre le TFC. »

Si L’Équipe et RMC Sport ont conformé en choeur la continuité de Beye au moins jusqu’au déplacement de ce mercredi à Toulouse, un parallèle avec le FC Nantes a été tracé. « La similitude avec sa fausse arrivée au FC Nantes il y a 10 mois est assez troublante », rappelle Emmanuel Merceron sur X. 

« Le but du Stade Rennais est de faire l’inverse de Nantes »

L’insider n’est pas le seul à voir le FC Nantes impliqué de près ou de loin avec le dossier Beye. Critiqué par Walid Acherchour pour s’attaquer à l’homme plus qu’à l’entraîner, Mohamed Toubache-Ter a défendu ses opinions avant de voir un dossier estival ressurgir du côté du FC Nantes. 

« Le but du Stade Rennais est de faire l’inverse de Nantes depuis des années », avait-t-il alors publié le 8 août dernier avant de voir son tweet déterré par un twittos nantais, pas peu fier de se servir de son club de coeur pour enfoncer l’ennemi numéro de Beye. Ambiance…

FC NantesLigue 1Stade Rennais
#A la une#DÉCLARATIONS

Les plus lus

Marc Guéhi (Crystal Palace)
FC Barcelone...

Mercato : le Real Madrid a accéléré l’arrivée d’une recrue au FC Barcelone ! 

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Angers SCO...

OM : De Zerbi balaye les polémiques et annonce deux titulaires absents contre Angers !

Par Bastien Aubert
Luis Enrique (PSG)
Ligue 1...

PSG : Luis Enrique balaye le Bayern et annonce une bonne nouvelle avant Lorient 

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, lors du match au Havre.
FC Nantes...

Stade Rennais : le FC Nantes s’invite dans le dossier Habib Beye !

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : la priorité d’Horneland pour cet hiver a fuité 

Par Bastien Aubert
Hamed Junior Traoré (OM)
Ligue 1...

OM : un joker tombé du ciel pourrait relancer les Marseillais !

Par Bastien Aubert
Pierre Sage (RC Lens)
Ligue 1...

Revue de presse : Beye fait une crasse aux supporters rennais, un nouveau cador de L1 à Lens

Par Bastien Aubert
Antoine Kombouaré lors d'un tournoi de golf.
FC Metz...

FC Nantes : Kombouaré de retour sur un banc de Ligue 1, Beye sacrifié ?

Par Bastien Aubert
Ali Zarrak (OM)
Ligue 1...

OM : il s’est embrouillé avec Vaz et tape dans l’oeil du RC Lens ! 

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Aj Auxerre...

OM : mauvaise nouvelle pour les Marseillais

Par Bastien Aubert
Gautier Larsonneur avant le match entre l'ASSE et Montpellier.
ASSE...

ASSE : Larsonneur a secoué le vestiaire, Stassin et Davitashvili visés ?

Par Bastien Aubert
Paulo Fonseca
Ligue 1...

OL : Lyon s’offre un buteur tombé du ciel, toute la Ligue 1 enrage !

Par Bastien Aubert
Lamine Yamal (FC Barcelone)
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : le Barça a perdu Yamal, clash entre Xabi Alonso et Vinicius au Real ! 

Par Bastien Aubert
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

Un joueur du FC Nantes victime d’un terrible accident de la route

Par Bastien Aubert
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : l’OM tend les bras à Beye, déjà 3 remplaçants en vue à Rennes ! 

Par Bastien Aubert
Lamine Yamal (FC Barcelone)
FC Barcelone...

PSG, FC Barcelone Mercato : feu vert pour Yamal, transfert record en vue !

Par Bastien Aubert
Irvin Cardona (ASSE)
ASSE...

ASSE – Pau : 3 changements attendus dans la compo des Verts

Par Laurent Hess
OM : Pavard a fait coup double malgré lui, une grande première à Marseille
Ligue 1...

OM : Pavard a fait coup double malgré lui, une grande première à Marseille

Par Laurent Hess
Pierre Sage (RC Lens)
Ligue 1...

RC Lens : les Sang et Or peuvent-ils rêver de Ligue des champions ?

Par Laurent Hess
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, lors du match à Montpellier.
ASSE...

ASSE : Horneland moqué pour son coaching à Annecy

Par Laurent Hess
FC Barcelone : Lamine Yamal va se consoler du Clasico avec une folie à 11 M€ !
FC Barcelone...

FC Barcelone : Lamine Yamal va se consoler du Clasico avec une folie à 11 M€ !

Par Laurent Hess
ASSE : Guillou se paye Stassin et Davitashvili
ASSE...

ASSE : Guillou se paye Stassin et Davitashvili

Par Laurent Hess
PSG Mercato : Marquinhos a déjà tranché pour son avenir, un nouveau rôle inattendu l’attend
PSG...

PSG Mercato : Marquinhos a déjà tranché pour son avenir, un nouveau rôle inattendu l’attend

Par Laurent Hess
Les infos du jour : gros coup dur à l’OL, Beye (Rennes) à quitte ou double à Toulouse, une piste estivale refait surface à l’OM
ASSE...

Les infos du jour : gros coup dur à l’OL, Beye (Rennes) à quitte ou double à Toulouse, une piste estivale refait surface à l’OM

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet