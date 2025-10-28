Alors que l’avenir d’Habib Beye sur le banc du Stade Rennais est en suspens, le FC Nantes s’est invité dans le débat.

L’imbroglio est total a sujet de l’avenir d’Habib Beye. Alors que Foot Mercato a affirmé lundi dans l’après-midi que la décision de le licencier avait été prise après la défaite dominicale contre l’OGC Nice (1-2), le média a fait marche arrière : « Alors qu’Habib Beye et ses adjoints avaient vidé leur casier et après avoir annoncé son départ aujourd’hui à certains joueurs/membres du club, il sera finalement présent contre le TFC. »

Si L’Équipe et RMC Sport ont conformé en choeur la continuité de Beye au moins jusqu’au déplacement de ce mercredi à Toulouse, un parallèle avec le FC Nantes a été tracé. « La similitude avec sa fausse arrivée au FC Nantes il y a 10 mois est assez troublante », rappelle Emmanuel Merceron sur X.

« Le but du Stade Rennais est de faire l’inverse de Nantes »

L’insider n’est pas le seul à voir le FC Nantes impliqué de près ou de loin avec le dossier Beye. Critiqué par Walid Acherchour pour s’attaquer à l’homme plus qu’à l’entraîner, Mohamed Toubache-Ter a défendu ses opinions avant de voir un dossier estival ressurgir du côté du FC Nantes.

« Le but du Stade Rennais est de faire l’inverse de Nantes depuis des années », avait-t-il alors publié le 8 août dernier avant de voir son tweet déterré par un twittos nantais, pas peu fier de se servir de son club de coeur pour enfoncer l’ennemi numéro de Beye. Ambiance…