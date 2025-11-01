Face à une liste de blessés impressionnante, Roberto De Zerbi a décidé de faire confiance à la jeunesse. Le jeune défenseur Pladi N’Zinga Pambani fait sa première apparition dans le groupe marseillais pour le déplacement à Auxerre.

L’Olympique de Marseille se déplace à Auxerre ce samedi pour la 11e journée de Ligue 1 avec un effectif fortement remanié. Roberto De Zerbi doit composer sans Leonardo Balerdi, Timothy Weah, Geoffrey Kondogbia, Hamed Junior Traoré et Amine Gouiri, tous encore à l’infirmerie. Bilal Nadir est également forfait après son malaise survenu mercredi face à Angers.

Pour pallier ces absences, le coach marseillais a retenu un groupe de 21 joueurs, incluant la première convocation du jeune défenseur Pladi N’Zinga Pambani. Une belle opportunité pour le jeune talent de montrer son potentiel sur le terrain professionnel et d’intégrer progressivement le groupe olympien.

Rulli, Aguerd, O’Riley et Aubameyang figurent également dans la liste, aux côtés de Greenwood et Vermeeren. De Zerbi compte sur la polyvalence et l’énergie de ses jeunes joueurs pour maintenir la dynamique de l’OM en championnat et poursuivre sa série positive malgré les absences.

Avec ce mélange d’expérience et de jeunesse, Marseille espère continuer à imposer son rythme et rester compétitif dans cette phase exigeante de la saison. La première apparition de Pambani pourrait également offrir un souffle nouveau et apporter de nouvelles solutions dans la défense olympienne.