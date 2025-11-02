Habib Beye ne devrait pas titulariser Ludovic Blas et Seko Fofana face au RC Strasbourg (15h) malgré leur retour dans le groupe du Stade Rennais.

Les supporters du Roazhon Park espéraient revoir leurs deux stars d’entrée… mais il faudra encore attendre. D’après les informations de L’Équipe, Habib Beye a décidé de ne pas titulariser Ludovic Blas ni Seko Fofana pour la réception du RC Strasbourg (15h).

Les deux milieux de terrain, tout juste de retour dans le groupe après avoir été écartés à Toulouse ce mercredi (2-2), ne sont visiblement pas encore totalement réintégrés. Le coach breton préfère jouer la carte de la prudence, dans un contexte où le Stade Rennais a besoin de stabilité après un début de saison en dents de scie.

Rongier, Camara et Cissé au milieu ?

Beye aurait déjà fixé son plan de bataille : le milieu rennais devrait être composé de Valentin Rongier, Mahdi Camara et du jeune Djaoui Cissé. Un trio plus équilibré, capable d’apporter de la solidité et de la récupération face à une équipe strasbourgeoise souvent agressive dans l’impact.

L’entraîneur du Stade Rennais semble donc vouloir miser sur la continuité et l’intensité plutôt que sur le talent et l’expérience. Blas et Fofana pourraient tout de même avoir leur mot à dire en seconde période, histoire de prouver aux yeux de leur coach qu’ils ont quelque chose à apporter à une équipe en manque de certitudes.