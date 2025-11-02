Stade Rennais : Lepaul offre du répit à Beye mais le carton sur Strasbourg est en trompe-l’œil
RC Lens – Lorient : le onze sang et or est connu

L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage.
Raphaël Nouet
2 novembre 2025

Quatre jours après sa défaite à Metz (0-2), le RC Lens va tenter de reprendre sa marche en avant, ce dimanche à 17h15, face au FC Lorient au stade Bollaert.

Il y a huit jours, le stade Bollaert était en feu après la victoire du Racing sur l’OM (2-1). Il s’agissait alors du troisième succès consécutif des Sang et Or, ce qui leur permettait de devenir dauphins du PSG. Mais mercredi, grosse surprise, les hommes de Pierre Sage se sont inclinés sur la pelouse de la lanterne rouge messine (0-2). Descendus à la 6e place, ils doivent repartir de l’avant, ce dimanche, face à Lorient. Des Merlus qui viennent de prendre un point au PSG et se présent donc en pleine confiance. Voici le onze retenu par Pierre Sage pour cette affiche.

RCL : Risser – Aguilar, Gradit, Baidoo, Sarr, Udol – Thomasson, Thauvin, Sangaré – Saïd, Edouard.

Ligue 1Lorient FCRC Lens
