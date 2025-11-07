PSG Mercato : un stylo et Paris boucle une prochaine recrue monstrueuse !
FC Nantes Mercato : sollicité, Dubois envoie un clin d’œil au FCN avec plein de projets en tête !

Léo Dubois (FC Nantes)
Bastien Aubert
7 novembre 2025

À seulement 31 ans, Léo Dubois range les crampons. L’ancien capitaine du FC Nantes et de l’OL, freiné par des douleurs chroniques aux genoux, met un terme à sa carrière et prépare déjà sa reconversion.

C’est la fin d’une belle histoire, mais aussi le début d’une nouvelle aventure. Léo Dubois, formé au FC Nantes et passé par l’Olympique Lyonnais, a officiellement annoncé sa retraite sportive à seulement 31 ans. Le défenseur, victime de douleurs persistantes aux genoux, a dû se résoudre à suivre l’avis de ses médecins.

« Je suis obligé de prendre ma retraite. C’est une décision sous contrainte physique, suivant l’avis de mon médecin que j’ai vu il y a quelques jours. Je dois arrêter ma carrière parce que j’ai des grosses douleurs aux genoux. Les médecins sont unanimes : il m’est désormais impossible de continuer ma carrière professionnelle », confie-t-il dans L’Équipe.

Un coup dur pour celui qui aura disputé 308 matches professionnels et remporté la Ligue des Nations 2021 avec l’équipe de France. Dubois, c’est aussi une demi-finale de Ligue des champions avec Lyon en 2020 et une image de capitaine exemplaire au FC Nantes, où tout a commencé.

Ces dernières semaines encore, le défenseur avait été lié à un retour chez les Canaris, une rumeur qu’il a confirmée à demi-mot : « Sur ce dernier mois, j’y ai toujours cru. Il y a eu des sollicitations cet été. Mais je ne pouvais pas donner suite. Le fait que le médecin ait statué, c’est quelque chose qui me permet d’accepter la situation et d’avancer. »

Serein, Dubois ne compte pas disparaître du paysage footballistique. L’ancien international tricolore a déjà trouvé une nouvelle voie, entre médias et entrepreneuriat. « J’ai intégré Canal+, sur certaines émissions. C’est quelque chose qui m’a fait du bien, parce que ça m’a permis d’avoir une autre approche du monde du foot. Et puis j’ai plein de projets à côté, des business que je veux concrétiser. »

Avec sa lucidité, son charisme et son expérience, Léo Dubois pourrait bien devenir une figure médiatique et managériale à suivre dans les prochaines années. Et qui sait… un jour, peut-être, revenir à la Beaujoire dans un autre costume ?

FC NantesLigue 1Mercato
FC Nantes Ligue 1 Mercato

