FC Nantes : Castro n’est pas le seul Nantais à tacler les sifflets des supporters !

Critiqué après la défaite du FC Nantes face à Metz (0-2), Luis Castro a pu compter sur un soutien inattendu. Thomas Doucet, journaliste proche de L’Équipe, a lui aussi dénoncé l’attitude du public de la Beaujoire dimanche soir.

Les tensions montent à la Beaujoire. Alors que le FC Nantes a concédé une défaite amère face à Metz (0-2), une partie du public a sifflé l’équipe dès la première demi-heure de jeu, provoquant la colère de Luis Castro. L’entraîneur portugais avait déjà réagi avec fermeté en conférence de presse, estimant que ses joueurs méritaient davantage de soutien.

Mais le coach des Canaris n’est pas seul à partager ce sentiment. Thomas Doucet, journaliste et observateur attentif du FC Nantes, a pris sa défense avec des mots forts. « C’était vraiment malvenu surtout à une demi-heure de jeu. Il faut être conscient de ce qu’est le FC Nantes aujourd’hui. Il faut savoir raison garder par moment », a-t-il lâché sur TéléNantes.

À l’approche d’un déplacement crucial au Havre ce dimanche, ce message du coeur ne devrait pas calmer la pression populaire qui se fait de plus en plus sentir autour du FC Nantes.