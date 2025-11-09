Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Stade Rennais : Beye loue l’état d’esprit d’un remplaçant

Après le but de Breel Embolo sur la pelouse du Paris FC (1-0) vendredi soir, l’entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, a tenu à saluer l’état d’esprit de l’attaquant suisse : « Breel accompagne nos jeunes joueurs à l’entraînement et leur donne beaucoup d’expérience à travers son vécu. De nouveau, son état d’esprit est exceptionnel et nous sommes très contents de lui ».

AS Monaco : Scuro fracasse l’arbitrage

Habituellement discret dans les médias, le directeur sportif de l’AS Monaco, Thiago Scuro, s’est lâché hier soir après la défaite contre Lens (1-4). En cause, l’expulsion (peu évidente) de Balogun dans les arrêts de jeu de la première période : « Je n’aime pas trop parler de l’arbitrage mais parfois, c’est nécessaire malheureusement. Pour moi, ce n’est pas acceptable de voir qu’il y a carton rouge sur cette action. Il y a eu des situations similaires durant le match sans qu’il n’y ait rien. On ne comprend pas pourquoi le VAR n’est pas intervenu sur cette situation. ‘Balo’ touche d’abord le ballon, pour moi ça n’aurait pas dû être carton rouge. Et l’exclusion a eu une grande influence sur le match. Il y a beaucoup d’erreurs d’arbitrage en championnat. On ne parle que des erreurs sur le terrain sans évoquer l’organisation derrière les arbitres, qui les coache, qui les guide. Ça ne va pas progresser, cela reste en surface des choses, on continue à parler des erreurs chaque semaine, ce qui n’est pas bon pour la Ligue et pour le football français. Je ne sais pas si c’est un problème français. Mais ce n’est pas bon. On ne parle pas seulement de Monaco. On suit le championnat chaque semaine, il se passe toujours quelque chose quelque part concernant l’arbitrage, une décision controversée qui devient le sujet de la semaine. Au lieu de parler des joueurs, des matchs de qualité, on parle d’arbitrage. Ce n’est jamais positif ».

LOSC : Genesio défend Giroud

En verve en début de saison, Olivier Giroud n’a plus marqué depuis 450 minutes. Mais il peut compter sur le soutien de Bruno Genesio, qui a déclaré en conférence de presse : « C’est typique d’un avant-centre, même pour les très grands, parfois, ça rigole moins. Par exemple, à Belgrade, Olivier entre et fait une tête qui a huit chances sur dix de rentrer, mais leur gardien fait un arrêt incroyable. Bernard Lacombe disait qu’il y a des jours où le but fait 10 mètres et d’autres seulement 1,20m. C’est un peu l’histoire de notre équipe en ce moment. Olivier a suffisamment d’expérience pour passer ce cap, je ne le sens pas perturbé. Mais comme tout attaquant, il a besoin de buts car il se nourrit de ça ».

AJ Auxerre : des dissensions au sein du staff

Dernier de L1 avec la pire attaque, l’AJ Auxerre se rend ce dimanche à Angers. Les Icaunais restent sur six matches sans victoire, dont cinq défaites. L’Equipe explique qu’il y a des « incompréhensions » au sein du staff de Christophe Pélissier entre ses fidèles (Jean-Marie Stephanopoli et Olivier Lagarde) et les anciens emblématiques comme Jean-Alain Boumsong et Djibril Cissé. Renvoyer le technicien coûterait 2,5 M€ à l’AKA. Le propriétaire, James Zhou, accaparé par ses affaires en Chine, n’a pour le moment pas actionné le siège éjectable.