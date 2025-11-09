Opposé à l’OL ce soir au Groupama Stadium, le PSG pourrait enregistrer un cinquième succès d’affilée face aux Gones, ce qui ne s’est jamais produit dans son histoire.

Même si l’affiche a perdu de son prestige depuis le début des difficultés financières de l’OL, le match entre le PSG et les Gones demeure un vrai choc de Ligue 1. Surtout qu’il oppose ce soir le 3e au 5e. Certes, les Parisiens sont considérablement affaiblis par les blessures et les Lyonnais privés de joueurs offensifs majeurs mais l’enjeu est là. Et le public rhodanien ne s’y est pas trompé puisque le Groupama Stadium affichera complet.

Une 5e victoire de suite face à l’OL serait une première

Pour l’OL, l’enjeu est simple : gagner pour revenir à un point de son adversaire du soir et deux de la tête. Pour le PSG, une victoire permettrait de reprendre les commandes de la L1. Et de décrocher un record. En effet, comme l’explique le site officiel, Paris reste sur une série de quatre victoires (4-1 à Lyon le 03/09/2023, 4-1 au Parc des Princes le 21/04/2024, 3-2 à Lyon le 23/02/2025 en championnat et le succès en finale de la Coupe de France 2-1 à Villeneuve-d’Ascq, le 25/05/2024). C’est la quatrième fois qu’il y arrive après 1981-83, 2015-16 et 2016-18. Un cinquième succès de rang serait historique.

Et le PSG a toutes les raisons d’y croire puisque, en plus de son budget colossal qui lui permet d’avoir un effectif beaucoup plus fort et fourni que ses adversaires, il reste sur six matches sans défaite à Lyon (1-0 le 22/09/2019, 5-1 le 04/03/2020 en demi-finale de Coupe de France, 4-2 le 21/03/2021, match nul 1-1 le 09/01/2022, succès 1-0 le 18/09/2022 et 3-2 le 23/02/2025).