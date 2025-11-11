Alors que le nom de Jonathan David (25 ans) circulait au mercato, l’Olympique de Marseille semble désormais écarté de la course. L’ancien attaquant du LOSC, arrivé cet été à la Juventus Turin avec de grandes ambitions, traverse une période délicate et pourrait quitter l’Italie dès cet hiver.

Coup de théâtre pour l’avenir de Jonathan David. Selon Ekrem Konur, la Juventus Turin serait prête à écouter les offres pour l’attaquant canadien dès le mois de janvier. Avec seulement un but et une passe décisive en dix apparitions en Serie A, le joueur de 25 ans peine à trouver ses marques dans le football italien et à s’adapter au schéma tactique de la Vieille Dame. Sa perte de confiance et son irrégularité ont rapidement attiré l’attention de plusieurs clubs étrangers.

L’OM ne s’est pas positionné sur David en janvier

En Italie, l’AC Milan suit de près le dossier, tandis qu’en Angleterre, Chelsea et Tottenham restent les principaux candidats pour s’offrir le joueur. Les deux clubs britanniques recherchent un profil jeune et dynamique capable de renforcer leur ligne offensive.

De son côté, l’OM semble observer cette situation de loin. Le club phocéen, qui avait brièvement étudié le profil du Canadien, n’a pas l’intention de se positionner cet hiver. Les priorités marseillaises semblent se concentrer ailleurs et David n’entre plus dans les plans immédiats de la direction sportive olympienne. La Juventus, consciente de l’investissement récent, ne veut pas brader son joueur, mais une offre autour de 40 millions d’euros pourrait changer la donne.