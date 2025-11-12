OL Mercato : le Real Madrid a trouvé son futur crack, Endrick en route pour Lyon !

Déjà poche de rebondir du côté de l’OL, Endrick (19 ans) a appris que le Real Madrid avait identifié son potentiel remplaçant au mercato : Etta Eyong (Levante, 22 ans).

Le dossier Endrick est en train de se décaler du côté du Real Madrid. Déjà proche de laisser filer l’attaquant brésilien à l’OL, le club espagnol veut d’abord lui tourner un remplaçant en pointe. Pour ce faire, Fichajes explique qu’il est entré dans la course pour Karl‑Etta Eyong. Âgé de seulement 22 ans, Eyong est déjà devenu un joueur suivi de près par les plus grands clubs européens.

Si le Real Madrid n’a pas un besoin immédiat d’un nouveau numéro 9, il observe la situation avec attention, conscient que certains de ses éléments offensifs comme Endrick pourraient changer de destination cet hiver. Eyong est désormais considéré comme une priorité, tant pour le présent que pour l’avenir. Mais la course ne se limite pas à l’Espagne.

Chelsea et l’Atlético de Madrid sont également sur le coup, prêts à rivaliser avec les Merengues pour s’attacher les services de l’attaquant. Du côté de l’OL, le fait que le Real Madrid se retrousse les manches pour trouver un remplaçant à Endrick (19 ans) est forcément une bonne nouvelle…