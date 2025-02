ASSE Mercato : coup de théâtre dans le dossier Ayman Kari (PSG)

On l’avait appris il y a quelques heures en ce dernier jour du mercato hivernal : Ayman Kari, écarté du groupe professionnel au PSG, devait rejoindre l’ASSE. Et puis non finalement.

Un retournement de situation comme on les aime, ou pas, en ce dernier jour du mercato hivernal. Alors qu’Ayman Kari, milieu de terrain de 20 ans appartenant au PSG, devait rejoindre l’ASSE pour poursuivre sa carrière, et même y signer un contrat de trois ans, tout serait tombé à l’eau !

En effet, et c‘est RMC qui le signale, Kari devrait finalement rester au PSG. Prêté à Lorient par le passé, Kari ne figure plus dans le groupe professionnel de Luis Enrique depuis l’été dernier.