Disparition : légende de l’OL, Bernard Lacombe s’est éteint

L’OL et le foot français son en deuil ce mardi soir avec l’annonce du décès de Bernard Lacombe.

C’est une bien triste nouvelle que révèle Le Progrès ce mardi soir : pilier de l’Olympique Lyonnais, Bernard Lacombe, hospitalisé depuis le mois de janvier, a été emporté par une longue maladie. « L’homme qui a contribué à la grande histoire de l’Olympique Lyonnais laisse un immense vide à Lyon. Le choc est énorme, tant « Nanard » a incarné l’OL. Il avait 72 ans », écrit le quotidien régional. International français à 38 reprises et joueur de l’OL entre 1969 et 1978, Bernard Lacombe a également été directeur sportif de son club de coeur (entre 1988 et 1996), puis entraîneur et conseiller historique du président Jean-Michel Aulas jusqu’en 2019.

Le meilleur buteur français de l’histoire du championnat de France

En 497 matches de première division française, il a marqué 255 buts, ce qui fait de lui le second meilleur buteur de l’histoire du Championnat de France, derrière l’Argentin Delio Onnis. Et le meilleur buteur français de l’histoire de notre championnat. Une légende.