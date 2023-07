FC Barcelone : le message très classe du Real Madrid suite au décès de Suarez

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le Real Madrid, il faut quand même reconnaître qu'il a la classe. Et ce, en toute circonstance. Quand le FC Barcelone remporte la Liga, comme la saison passée, ou n'importe quel autre trophée, un message est publié sur les réseaux sociaux pour le féliciter. Et quand un décès frappe son plus grand rival, comme ce dimanche avec la disparition de Luis Suarez à l'âge de 88 ans, il sort un long communiqué pour lui rendre hommage.

Un bel hommage pour un ancien bourreau

Pourtant, le Real aurait des raisons d'être rancunier envers le Ballon d'Or 1960 puisque c'est son talent qui lui avait fait mordre la poussière pour la première fois de son existence en Coupe des Champions, à l'automne 1960. Les Merengue sortaient alors de cinq triomphes consécutifs et ils allaient avoir bien du mal à remonter la pente puisqu'hormis la victoire de 1966, ils n'allaient plus dominer l'Europe avant la fin des années 90. Mais qu'importe, le Real a salué la mémoire de "l'un des plus grands joueurs espagnols et du football mondial", le "premier et unique joueur espagnol à avoir remporté le Ballon d'Or".

