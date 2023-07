FC Barcelone - Mercato : Laporta lâche une punchline sur le Real Madrid et donne sa version pour Güler

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a accordé cette semaine une interview au quotidien catalan Sport, qui a été publiée ce mardi soir. Un entretien où le patron du Barça a notamment affirmé que son équipe était meilleure que celle de l'ennemi juré, le Real Madrid.

"Nous avons une meilleure équipe que le Real Madrid"

"Nous avons une meilleure équipe que le Real Madrid et, individuellement, nous sommes également meilleurs avec une certaine différence que nos rivaux. En tant que socio et fan, je suis très satisfait de l'équipe que nous construisons", a lâché le président blaugrana avant de revenir sur l'échec Arda Güler.

"Nous avions un accord avec le joueur et nous étions prêts à payer 17,5 millions d'euros à Fenerbahçe. Mais d'autres clubs comme le Real Madrid sont arrivés et ont payé plus. Nous ne voulions pas entrer dans une guerre d'enchères. Nous avons une certaine ligne et nous ne la franchissons pas. Ni avec Arda ni avec d'autres joueurs qui veulent venir au Barça."

