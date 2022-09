FC Barcelone : Xavi retourne sa veste avec Memphis Depay

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Depuis l'arrivée de Xavi sur le banc du FC Barcelone, Memphis Depay n'entrait pas plus que ça dans les plans de l'entraîneur blaugrana. Au point que l'attaquant néerlandais était poussé vers la sortie cet été par ses dirigeants.

Xavi est conquis par Memphis Depay

Mais alors que l'ancien Lyonnais est finalement resté au Barça cet été, Xavi semble lui faire de plus en plus confiance. Pour preuve, Memphis Depay était titulaire lors de la victoire samedi dernier contre Elche (3-0) et a marqué son premier but de la saison d'une frappe surpuissante du pied gauche. Selon les informations de Mundo Deportivo, Xavi serait ravi de son joueur et notamment de son attitude à l'entraînement.

👀 Para Xavi, explican en el club azulgrana, ​Memphis entrena muy bien, tiene actitud y ganas de marcar diferencias



✍ @gbsanshttps://t.co/CReGfchCW1 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 19, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur