FC Barcelone - Mercato : c'est confirmé pour les signatures de deux cracks !

Outre celle de Xavi, les dirigeants du FC Barcelone auraient bouclés les prolongations de deux de leurs plus grandes pépites. Il s'agirait de celles de Lamine Yamal et Alejandro Balde.

D'après Fabrizio Romano, les deux joueurs auraient même déjà signés leur nouveau contrat avec le club blaugrana, et ce depuis juillet dernier. "Lamine Yamal et Alejandro Balde ont tous deux déjà signé un nouveau contrat au Barça, celui-ci a eu lieu en juillet avant la tournée de pré-saison. Lamine Yamal a signé jusqu'en juin 2026 car c'est la limite pour les 16 ans. Alejandro Balde a signé jusqu'en juin 2028, contrat de cinq ans. Question de temps à annoncer", a fait savoir le journaliste italien sur son compte Twitter.

Lamine Yamal and Alejandro Balde have both already signed new deal at Barça, it took place in July before the pre-season tour 🔵🔴🔒 #FCB



Lamine signed until June 2026 as it’s the limit for 16 yo — Balde signed until June 2028, five year contract. Matter of time to be announced. pic.twitter.com/BisGOALYoU