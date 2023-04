FC Barcelone - Mercato : énorme révélation sur le départ de Neymar au PSG en 2017 !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Quand Neymar a été transféré au PSG pour 222 M€ à l'été 2017, on a d'abord pensé que le Brésilien voulait s'émanciper de l'ombre de Lionel Messi. Ou que l'appât du gain avait prévalu sur l'intérêt sportif. Mais à en croire Deco, c'est plutôt une brouille avec le président barcelonais de l'époque, Josep Maria Bartomeu, qui serait à l'origine de ce transfert record. L'ancien milieu brésilo-portugais, devenu agent et recruteur du Barça en Amérique du Sud, a fait cette confidence dans le podcast Benja Me Mucho.

"De base, il ne voulait pas partir"

« Parfois, il se passe des choses dans le football et cela ne dépend pas de la volonté du joueur. Ce que je peux dire, c’est que Neymar ne voulait pas quitter Barcelone. La situation et la conduite de la direction à son égard ont fini par le pousser à prendre cette décision. Voudriez-vous rester dans un endroit où votre président dit qu’il ne veut plus de vous ? De base, il ne voulait pas partir mais il a pris cette décision à cause de ce qu’il s’est passé avec les dirigeants. » Encore une casserole pour l'inénarrable Bartomeu !

Neymar aurait pu ne jamais signer au PSG, c’est en tout cas que laissent penser les propos de Deco. Interrogé dans le podcast Benja me Mucho, l’ancien joueur du FC Barcelone, qui endosse aujourd’hui la double- https://t.co/zPINpERXUs — 𝚆𝙰𝚂𝚂𝙰𝙺𝙰𝚁𝙰 (@bonbonsucette83) April 30, 2023

Pour résumer A en croire Deco, si Neymar a accepté d'être transféré au PSG en 2017, c'est en raison d'une brouille avec le président du FC Barcelone de l'époque, Josep Maria Bartomeu. Sinon, le Brésilien serait rester chez les Blaugranas.

Raphaël Nouet

Rédacteur