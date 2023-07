FC Barcelone - Mercato : les Blaugranas ont mis le Real, le PSG et l'OL dans le vent avec Vitor Roque

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le quotidien Sport a mis la main sur les détails du contrat de Vitor Roque avec le FC Barcelone. Pour recruter l'attaquant de 18 ans, les Blaugranas vont payer 30 M€ d'indemnité plus 31 M€ de bonus, le tout payable en quatre fois. Le joueur, lui, va s'engager pour six années, plus une en option, avec une clause de départ fixée à un milliard d'euros et un salaire de 3,5 M€ brut pour sa première année. Pour rappel, il arrivera en janvier 2024 en Catalogne. Des émoluments évidemment appelés à augmenter avec le temps.

61 M€, c'est 1 M€ de plus que le Real pour Endrick...

Avec un total de 61 M€, cette indemnité bat d'un million celle versée par le Real Madrid à Palmeiras pour Endrick. C'est aussi le plus gros transfert de l'histoire de l'Athlético Paranaense, devant celui de Bruno Guimaraes à Lyon en 2020 (22 M€). Sport rappelle que le PSG, Chelsea et Manchester United étaient chauds pour recruter Vitor Roque. Mais le joueur, lui, ne voulait que Barcelone depuis le début. Enfin, la très longue durée de son contrat permettra de lisser le coût de son transfert et de rester dans les clous du fair-play financier. Jusqu'ici, c'est plutôt bien jouer de la part du FCB. Reste à voir si Roque sera à la hauteur de l'investissement...

Le calendrier du FC Barcelone pour la saison 2023-24

🔵🔴 | #FCB



📄 Así es el contrato de Vitor Roque con el Barça



👉 El Barça y el Ath. Paranaense ya han definido las cifras definitivas del traspaso de Vitor Roque



✍️ @joaquimpiera https://t.co/AfcLyo8am8 — Diario SPORT (@sport) July 8, 2023

Podcast Men's Up Life