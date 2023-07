FC Barcelone - Mercato : pourquoi les Blaugranas ont laissé Arda Güler au Real Madrid

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Il y a très exactement une semaine, le nouveau directeur sportif du Barça, Deco, s'envolait pour la Turquie afin d'y négocier le transfert d'Arda Güler. Il est revenu en Catalogne avec l'accord du milieu offensif de 18 ans et de son club, Fenerbahçe. Pourtant, on a appris hier soir que Güler allait finalement s'engager avec le Real Madrid, disposé à mettre 20 M€ sur la table. Que s'est-il passé entretemps ? Les Merengue ont-ils tout simplement remporté le jeu de la surenchère ? Pas du tout !

Güler tenait à partir cet été

Selon Mundo Deportivo, si Güler va finalement prendre la direction de Madrid, c'est tout simplement parce qu'il veut à tout prix quitter Fenerbahçe cet été. Or, le Barça proposait un recrutement en 2024. Toujours en proie à des difficultés financières, le FCB se laissait un an pour trouver la quarantaine de millions nécessaires à la finalisation de ce deal, la moitié allant au club d'Istanbul, l'autre dans la poche du joueur et de ses représentants. Quand Güler a fait savoir qu'il voulait partir cet été, les dirigeants barcelonais ont cherché un moyen de concrétiser le transfert tout de suite mais, faute de moyens, ils ont laissé le champ libre au Real Madrid.

📌 El Barça contaba con el OK del Fenerbahçe y de Arda Güler, pero la imposición del futbolista de querer salir ya este verano de Turquía lo complicó todo



✍️ @RogerTorello https://t.co/HsT1XD5vEI — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 5, 2023

