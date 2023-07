FC Barcelone - Mercato : un ancien Blaugrana valide le non-retour de Messi

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

En marge de la présentation d'un tournoi de golf qui porte son nom, Ronald Koeman s'est laissé aller à de grosses critiques concernant le recrutement du FC Barcelone. Pas vraiment une surprise car l'ancien joueur et entraîneur blaugrana en veut beaucoup à Joan Laporta de l'avoir licencié à l'automne 2021 pour faire place nette à Xavi. Mais sa réflexion a tout de même du sens puisque, selon lui, un club en difficulté financière comme le Barça devrait davantage miser sur des jeunes que sur des trentenaires comme Ilkay Gündogan ou Robert Lewandowski. Ce qui, à le suivre, implique que le non-retour de Lionel Messi est une bonne chose...

"Pour un club qui doit regarder vers l’avenir…"

« Pas plus financièrement que footballistiquement, ils ne travaillent pour l’avenir. Gündogan est un grand joueur, mais il aurait dû être recruté plus tôt. Pour un club qui doit regarder vers l’avenir… Ce sont des recrues pour deux ou trois ans. Quand j’étais entraîneur, il n’y avait pas d’argent et j’ai vu qu’il y avait des joueurs comme Pedri, Nico, Gavi… Et aux Pays-Bas, nous avons l’habitude de donner des opportunités aux jeunes. Il faut travailler pour avoir un bel avenir. Je ne remets pas en question Gündogan et Lewandowski. Ce sont des grands professionnels mais c’est du court terme. Vous ne pouvez pas signer deux ou trois joueurs de ces âges chaque saison, vous devez aussi travailler pour l’avenir. Une signature d’un joueur de 22 ans vaut mieux qu’un de 33 ou de 34 ans. »

