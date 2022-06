FC Barcelone - Mercato : une pépite officialise son départ

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Au début de l'hiver, avant que le mercato de janvier n'ouvre ses portes et voit débarquer Ferran Torres puis Pierre-Emerick Aubameyang, Xavi avait lancé Ferran Jutgla dans le grand bain pour combler l'absence de Memphis Depay. Le jeune attaquant de 23 ans avait fait ce qu'il avait pu à la pointe de l'attaque du FC Barcelone (8 matches, 1 but et 2 passes décisives) mais, de toute évidence, la marche était trop haute pour lui.

Et sachant que le Barça envisage de recruter du lourd en attaque cet été (Robert Lewandowski), l'horizon de Jutgla se bouchait sérieusement. Raison pour laquelle il a reçu le feu vert pour se chercher un autre club. Ce mercredi, le Club Bruges a officialisé son arrivée, moyennant un chèque de 7 M€. Jutgla, qui était arrivé en 2020 au FCB en provenance de l'Espanyol, s'est engagé jusqu'en 2026.

Meet our new striker! 😍

Welcome in Bruges, @JutglaFerran! 🔵⚫ — Club Brugge KV (@ClubBrugge) June 8, 2022

Pour résumer Le jeune attaquant de 23 ans Ferran Jutgla quitte le FC Barcelone pour s'engager avec le Club Bruges. Lors de la saison écoulée, il avait bénéficié d'un peu de temps de jeu après la blessure de Memphis Depay et avant l'arrivée de Ferran Torres.

Raphaël Nouet

Rédacteur

