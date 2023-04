FC Barcelone, PSG - Mercato : le Barça fait le point sur le possible retour de Messi

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Ce jeudi, le FC Barcelone présentait son plan de financement de l’Espai Barça, son nouveau complexe sportif incluant notamment un Camp Nou complètement rénové. À cette occasion, le vice-président du club blaugrana, Eduard Romeu, n'a pas pu éviter la question des journalistes sur le possible retour de Lionel Messi au Barça.

"Pour l'instant, il n'y a rien"

"C’est un symbole de l’institution, mais les chiffres sont au-dessus de quelconque personne. Quel que soit le joueur. Nous, on veut faire plaisir au coach, et si c’est nécessaire et qu’on peut faire un effort… Mais pour l’instant, il n’y a rien", a répondu le dirigeant barcelonais.

Fabien Chorlet

Rédacteur