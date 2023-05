FC Barcelone, PSG - Mercato : un pas de plus fait en direction de Messi grâce... au Real Madrid

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Pour faire revenir Lionel Messi cet été, le FC Barcelone doit dégraisser sa masse salariale de 200 M€ et faire entrer 100 M€. Pour cette dernière opération, il compte avant tout sur la vente de joueurs. Mais il explore aussi la possibilité de tournée rémunératrice. Et justement, il y en a une qui a été officialisée hier et qui devrait faire entrer de 12 à 14 M€ dans les caisses blaugranas, selon les recettes merchandising.

Le Clasico du 29 juillet à Dallas a rapporté gros

Cette tournée se fera aux Etats-Unis fin juillet. Le 22, le Barça affrontera la Juventus Turin à San Francisco. Le 26, ce sera Arsenal à Los Angeles, le 29 le Real Madrid à Dallas et le 1er août l'AC Milan à Las Vegas. Le Clasico dans un des plus beaux stades du monde, celui des Dallas Cowboys (80.000 places couvertes, entièrement climatisé), fait beaucoup dans la grosse enveloppe dévolue aux Blaugranas. Qui peuvent donc remercier le ennemi séculaire pour cette manne bienvenue, qui constitue une étape de plus dans un retour de Lionel Messi.

La fiche de Lionel Messi

Pour résumer En quête de liquidités afin de faire revenir Lionel Messi cet été, le FC Barcelone va récolter entre 12 et 14 M€ lors de sa tournée estivale aux Etats-Unis, du 22 juillet au 1er août. Un montant élevé, notamment parce que les Blaugranas affronteront le Real Madrid à Dallas.

