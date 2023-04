PSG, FC Barcelone - Mercato : Messi a formulé une exigence XXL avant de signer au Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le journaliste espagnol a ajouté que Costa avait ramené une quinzaine de valises, ce qui laisserait entendre que tout ce petit monde entend prendre ses quartiers plus longtemps que prévu en Catalogne. En attendant, ce même Messi aurait demandé aux dirigeants du FC Barcelone de faire tout son possible pour son transfert avant la fin de la saison ! S'ils ne peuvent pas le faire, « La Pulga » renouvellera son contrat avec le PSG, qui passerait donc au deuxième rang.

🚨🚨| Leo Messi has asked FC Barcelona to do everything possible for his transfer before the end of the season. If they can't do it, he will renew his contract with PSG.@gerardromero [🎖️] pic.twitter.com/SKBzygzO01