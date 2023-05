FC Nantes : Aristouy, sitôt nommé, sitôt moqué !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Originaire du Sud-Ouest, Pierre Aristouy a logiquement fréquenté des clubs de sa région dans son enfance. Et lorsqu'il en a eu l'occasion, lors de ses carrières de joueur et d'entraîneur, il s'est rapproché de ses racines. Ce dont s'est allègrement moqué Julien Cazarre hier sur RMC. Dans l'émission Rothen s'enflamme, l'humoriste a donné un accent rugby au parcours du nouvel entraîneur du FC Nantes...

"Il ne manque que Castres et Perpignan !"

« Il a fait Grenoble, Pau, Mont-de-Marsan, Bayonne et il a fait Dax. Ça sent le foot, ça ! Il ne manque que Castres et Perpignan ! (Avec l'accent du sud-ouest) Il faut retrouver des valeurs de combattivité et d’abnégation. Des valeurs qui font de ce sport le plus beau des sports. Si on continue comme ça, on va direct en Pro D2. Toulouse, ce n’est pas rien ! Vingt-et-un boucliers de brennus et 5 coupes d’Europe. Ce n’est pas une bande de pignoufs ! Il va falloir privilégier les joueurs qui ont du gaz. Meneur Blas et pour ouvrir Florent Mollet. Ensuite il vous faut deux bons piliers, deux bons gaillards : Pallois, Sissoko putain ! Ça, c’est de la bonne barbak. Il y a que comme ça qu’on pourra rester en Top 18. »

Le calendrier complet du FC Nantes pour la fin de saison

😅 Quand Cazarre chambre le parcours de Pierre Aristouy, nouveau coach du FC Nantes.



🔗 Toutes les chroniques de Julien Cazarre sont dispos en podcast ici ► https://t.co/o6S4hN1Blj pic.twitter.com/3EywYtovyO — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) May 12, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Grenoble, Pau, Mont-de-Marsan, Bayonne, Dax... Les clubs qu'a fréquenté Pierre Aristouy tout au long de sa carrière sont plsu célèbres dans le monde du rugby que dans celui du football, ce dont n'a pas manqué de se moquer Julien Cazarre.

Raphaël Nouet

Rédacteur