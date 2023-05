FC Nantes : coup de froid pour l’arrivée de Patrick Vieira !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Évincé de son poste d'entraîneur du FC Nantes le 9 mai dernier, Antoine Kombouaré a été remplacé par le novice Pierre Aristouy jusqu'à la fin de la saison. Accompagné Oswaldo Vizcarrondo, l’ancien coach des U19 a pris un premier bon point dimanche à Toulouse et tentera de sauver les Canaris en Ligue 1.

Phelippeau dément la rumeur Vieira au FCN

Après cette échéance, L’Équipe a annoncé que Waldemar Kita rêverait d'attirer Patrick Vieira. Le champion du monde 1998 est libre de tout contrat depuis son limogeage de Crystal Palace en mars dernier. Reste désormais à savoir si l'ancien coach de l'OGC Nice sera intéressé par le challenge nantais et si son salaire ne poserait pas problème pour les finances du FCN. Surtout, cette rumeur est)-elle vraiment fondée ? Non, à en croire le journaliste d'Ouest France David Phelippeau : « Euh… non, faux. »

Bastien Aubert

Rédacteur