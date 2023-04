FC Nantes : Kombouaré a récupéré l’un des meilleurs canonniers de L1 pour le sprint final

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Le FC Nantes aborde le sprint final de la saison avec sérénité mais doit quand même encore rester sur ses gardes tant l’écart avec la zone rouge reste infime. Avant le périlleux déplacement de dimanche à Auxerre, un autre joueur que Ludovic Blas crève toutefois l’écran : Mostafa Mohamed (25 ans).

Relégué derrière Andy Delort dans la hiérarchie des avant-centres aux yeux d’Antoine Kombouaré, l’attaquant égyptien possède une qualité rarissime : il est le remplaçant le plus décisif de Ligue 1 ! Sur les 45 buts marqués par le FC Nantes cette saison, toutes compétitions confondues, Tribune Nantaise a ainsi calculé que 11 ont été inscrits par des remplaçants soit 24,44%.

À ce petit jeu-là, c’est Mohamed (5 buts) et Ludovic Blas (3 buts) qui sont les plus habiles : le premier marque en moyenne 15 minutes après son entrée en jeu et le second, 25 minutes. Auteur de fulgurances dans ce sprint final, le Lensois Loïs Openda est aussi très efficace dans cet exercice...