FC Nantes : Kombouaré vise une 5ème coupe pour les Canaris et entretient le mystère sur sa compo

Le point santé « A part Pedro (Chirivella), tout le monde est présent pour demain. Il viendra ce soir nous rejoindre et apporter sa grinta. Sinon on a amené 22 joueurs pour ce match ». Sur le choix du gardien entre Descamps et Lafont « Les joueurs seront les premiers informés ensuite vous verrez bien. Vous allez découvrir ... » Le switch entre le maintien et la finale « En début de semaine, c'était compliqué. Notamment après le match de dimanche face à Troyes (2-2). Bizarrement, on a su basculer dès mardi. Plus j'avance vers la finale, plus j'ai envie de voir mon équipe gagner demain. On a faim de victoires. Je reste persuadé qu'une victoire en finale nous aidera à aller chercher notre maintien plus facile. C'est une chance d'être ici (au Stade de France). Je suis un privilégié d'être à la tête de mon club de cœur pour ce genre de matchs ». Sur l'adversaire toulousain « Toulouse est une équipe qui n'hésite pas à porter ses actions vers l'avant, à marquer beaucoup de buts. A nous de nous inspirer d'eux. Toulouse est une équipe performante. La 8ème meilleure attaque de Ligue 1. Eux, ils ont la tête tranquille pour préparer cette finale. Mais ce n'est pas une excuse pour nous ! Demain on fera en sorte d'offrir la meilleure opposition à Toulouse et gagner cette finale ». Une finale plus dure que l'an dernier ? « Je me pose pas ce genre de questions. Je sais que c'est dur... Et ce sera forcément différent de l'an dernier. Là, on a le sentiment de ne pas avoir fait le boulot en Ligue 1 (...) Est-ce qu'on est favori ? Une finale, c'est toujours du 50-50. Là, ça va se jouer sur un match. En fin de saison, Toulouse sera devant nous. Cela veut dire qu'ils auront fait une meilleure saison que nous. Mais là, c'est une finale, c'est différent ».

« On a deux grands défis qui nous attendent sur la fin de saison »

Sur l'état d'esprit avant la finale

« Demain, c'est l'occasion d'offrir une 5ème Coupe de France au FC Nantes. Pour certains joueurs, ce sera l'occasion de prendre un premier trophée. On ne peut pas passer à côté de ça. Une victoire doit nous donner de la force pour finir la saison. A contrario, si on perd, ça risque d'être difficile mercredi face à Brest (...) On a deux grands défis qui nous attendent sur la fin de saison. On est capable de tout perdre bien sûr... Mais on est aussi capable de tout gagner et je pense qu'on est plutôt dans cet esprit-là (…) Nous on ne voit que la victoire. C'est un événement tellement important pour nos supporters et nos familles qu'on ne veut pas décevoir les amoureux du club ».

Sur le climat social tendu

« Nous on fait tout pour faire abstraction du contexte particulier (…) Pour nous, c'est concentration maxi. Le contexte ? Bien sûr, ça m'embête vraiment mais je comprends les problématiques des gens qui viennent sur les grands évènements pour manifester leur mécontentement. Maintenant je vais me concentrer sur mon match et surtout que tout se passe bien ».

Sur ce retour au Stade de France

« On s'habitue jamais à jouer au Stade de France. C'est le stade des Champions du Monde 1998, de la victoire face au Brésil... Quand on vient ici, on se dit qu'on a une chance fantastique et qu'on est des privilégiés. Beaucoup aimeraient être à notre place. Est-ce que je profite ? Oui mais en ayant en tête ce qu'il y a derrière car il faudra vite basculer ».

👊 Le groupe convoqué par Antoine Kombouaré pour la finale. #OnEstNantes pic.twitter.com/qr4pq9FGQE — FC Nantes (@FCNantes) April 28, 2023

Pour résumer Si certains se demandaient si le FC Nantes saurait se remettre en mode "Coupe de France" alors que la course au maintien s'est compliquée, Antoine Kombouaré a apporté une réponse des plus claire à l'occasion de sa conférence de presse.

