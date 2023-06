FC Nantes, PSG : Kombouaré fait le match avec Galtier en termes de flops onéreux

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

La saison 2022-23 n'aura pas été catastrophique jusqu'au bout pour le FC Nantes ! Le maintien décroché lors de la dernière journée après une victoire sur Angers (1-0) a assuré l'essentiel. Mais avant cela, il y aura eu beaucoup de déconvenues (déroute en finale de Coupe de France, contre-performances en championnat) pour peu de rayons de soleil (l'Europe, principalement, et Lens puis Lyon en Coupe). Après avoir sauvé la Maison Jaune en 2020-21 et lui avoir offert son premier trophée depuis vingt ans en 2021-22, Antoine Kombouaré n'a pas survécu à cette saison morose.

Kombouaré, c'était 56.250€ le point !

En résulte une avant-dernière place à un classement très particulier établi par Sportune et relayé par Tribune Nantaise : celui du coût du point de chaque entraîneur de L1, établi en fonction de leur salaire et du nombre d'unités engrangées pendant leur séjour sur le banc d'une formation de l'élite. Le dernier est Christophe Galtier, avec un coût de 78.235€ par point. Kombouaré arrive juste après avec 56.250€. A l'opposé, le Rémois Will Still est leader du classement avec 3.442€ le point. Un classement original mais qui pointe bien les réussites et défaillances des entraîneurs de Ligue 1 en 2022-23 !

Antoine Kombouaré est le troisième pire coach de Ligue 1 cette saison par rapport à sa rentabilité (Sportune) #FCNantes https://t.co/aCBRMYNB1x — Tribune Nantaise (@TribuneNantaise) June 12, 2023

Pour résumer Viré début mai du FC Nantes alors que son équipe pointait dans la zone rouge, Antoine Kombouaré aura vécu une saison 2022-23 très compliquée, au cours de laquelle il a vu ses ouailles se focaliser davantage sur l'Europe que sur la L1. Raison pour laquelle il est avant-dernier au ration salaire-points marqués.

