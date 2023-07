Güler épate le vestiaire du Real Madrid, Bernardo Silva a tranché entre le PSG et le FC Barcelone

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

MARCA : « En finale avec un récital »

Aussi à l’aise sur terre battue que sur gazon, Carlos Alcaraz s’est qualifié pour la finale de Wimbledon, qui l’opposera dimanche à son bourreau de Roland-Garros, Novak Djokovic. Les débuts de Jude Bellingham au Real Madrid sont jugés bons.

AS : « Œil, Djokovic »

As met en vedette le crack du tennis espagnol et n’oublie pas de parler longuement d’Arda Güler; déjà bien implanté dans le vestiaire du Real Madrid grâce à sa qualité technique et son sans froid. La blessure de Dani Ceballos pourrait lui permettre de grimper les échelons plus vite que prévu.

Presse catalane

SPORT : « 6 départs »

Sport affirme que le FC Barcelone a mis six joueurs sur la grille de départ au mercato estival : Araujo, Kessié, Nico, Collado, Lenglet et enfin Torre. Reste à savoir si des offres feront le reste.

MUNDO DEPORTIVO : « Cyclone Alcaraz »

Si Alcaraz a bien balayé Daniil Medvedev hier sur le Centre-Court, en trois sets secs en demi-finales de Wimbledon, Bernardo Silva ferait le forcing pour rejoindre le FC Barcelone. Le milieu offensif de Manchester City attend que le Barça se bouge lors d’une réunion à venir avec son agent Jorge Mendes. L’optimisme serait de mise.

Fin de semana con protagonismo para Carlitos. Y esperamos más… pic.twitter.com/VuWTB7FjJU — Paco López (@PacoLopezpress) July 15, 2023

