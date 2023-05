Real Madrid, FC Barcelone : nouvelles révélations explosives sur Vinicius, Xavi pousse pour Messi

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Marca : « Ne pas être raciste ne suffit pas, il faut être anti-racistes »

Le quotidien madrilène a publié une tribune dans laquelle le racisme est montré du doigt au sujet de l’affaire Vinicius Junior à Mestalla. Josep Pedrerol assure de son côté que le Brésilien du Real Madrid a déjà connu des affaires à ce sujet quand il jouait dans son pays natal. « Et maintenant, il donne des leçons à l’Espagne », a-t-il pesté.

AS : « Le monde est avec Vinicius »

As relève le soutien reçu par Vinicius Junior dans le monde du football et au-delà. Selon Juanfe Sanz, le Brésilien pourrait écoper d’une sanction allant d’un à trois matchs de suspension pour son carton rouge et ses gestes d’humeur à Valence. Selon Pedrerol, l’intéressé souhaiterait rester au Real Madrid malgré les conseils de départ de son entourage.