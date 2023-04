Juventus, PSG – Mercato : Rabiot s’exprime une nouvelle fois sur son avenir

Mais où va signer Adrien Rabiot ? De nombreuses rumeurs envoient ce dernier un peu partout en Europe notamment du côté de la Premier League ou encore du PSG. Cependant, l’ancien parisien ne semble pas avoir fait son choix à l’heure actuelle. Hier après la défaite de la Vieille Dame contre la Lazio Rome (2-1), Adrien Rabiot a été interrogé sur son avenir à la Juventus de Turin.

« Je ne sais pas si je vais signer un nouveau contrat et rester ici. J'attends toujours de discuter avec le club », a confié l’international français au micro de Sky Sport Italia. Une chose est certaine, le club où évoluera Adrien Rabiot fera une belle affaire. Un dossier à surveiller de près…

