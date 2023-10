S’il a un peu attendu de se voir proposer un challenge excitant suite à son départ du Real Madrid, Eden Hazard n’a rien vu venir… et il a préféré raccrocher les crampons à seulement 32 ans. Triste pour le monde du foot.

Voici les informations à retenir de ce mardi 10 octobre au niveau des clubs de Ligue 1, du Real Madrid et du FC Barcelone. Luis Enrique prend cher en Espagne et en Italie, Stéphane Ruffier et l'ASSE en guerre aux Prud'hommes et surtout la retraite d'Eden Hazard.