RC Lens, LOSC - Mercato : les deux clubs s’arrachent un goleador d’avenir

Toujours à l'affût sur ce qui se passe en Jupiler League (D1 belge), le RC Lens et le LOSC feraient partie de la longue liste de clubs intéressés par les talents de Gift Orban (La Gantoise, 20 ans). C'est en tout cas ce qu'annonce le média Sports Zone qui explique l'Eintracht Francfort, le Borussia Dortmund, Benfica, l'AS Monaco, le RB Leipzig, Manchester United ou encore l'Inter Milan ont également des vues sur le phénomène nigérian.

Orban pour remplacer David ou Openda ?

Arrivé cet hiver en Belgique en provenance du club norvégien de Stabaek, Orban casse littéralement la baraque avec Gent où il a déjà inscrit 19 buts et délivré 2 passes décisives en seulement 19 matchs.

Sous contrat jusqu'en juin 2027 et valorisé à 9 M€ par Transfermarkt, Gift Orban a le profil parfait pour remplacer Jonathan David chez les Dogues mais également pour succéder à Loïs Openda si le jeune crack belge venait à quitter les Sang et Or prématurément dès cet été. Dossier à suivre.

Gift Orban affole les compteurs avec 19 buts et 2 passes décisives (en 19 matchs) depuis sa signature à Genk cet hiver. ?



Francfort, Dortmund, l’AS Monaco, Benfica, Manchester United, RB Leipzig, l’Inter Milan, RC Lens et le LOSC le supervisent. ? pic.twitter.com/S5p6BDqSKy — SPORTS ZONE (@SportsZone__) May 16, 2023

Pour résumer Dans l'éventualité d'un départ de Jonathan David ou de Loïs Openda, le LOSC et le RC Lens sont sur les rangs pour recruter le buteur nigérian de la Gantoise, Gift Orban (20 ans). Un crack qui intéresse du beau monde en Europe.

Alexandre Corboz

Rédacteur