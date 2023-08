LOSC - HNK Rijeka : la compo de Fonseca est tombée !

Sixième la saison dernière en Ligue 1, le LOSC doit passer par un barrage pour se qualifier pour la phase de poules de la Ligue Europa Conférence. Mais alors que les Dogues ont hérité des Croates du HNK Rijeka, le match aller a lieu ce jeudi (20h) au stade Pierre-Mauroy. À une heure du coup d'envoi, découvrez les compositions officielles des deux équipes. Toujours privé de Samuel Umtiti et Tiago Djaló, tous deux blessés, l'entraîneur lillois, Paulo Fonseca, a logiquement décidé d'aligner sa meilleure équipe possible.

LOSC : Chevalier - Santos, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson - André, Gomes - Zhegrova, Cabella, Haraldsson - David.

HNK Rijeka : Labrovic - Smolcic, Radeljic, Galesic, Goda - Hodza, Selahi - Pasalic, Jankovic, Vukcevic - Ivanovic.

