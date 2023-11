LOSC : un problème Paulo Fonseca clairement identifié ?

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Avec l'accumulation des matches, qu'ils soient européens ou français, pas toujours simple de prendre du recul et de dresser un premier bilan. C'est pourtant ce qu'a fait, et bien, le site lepetitlillois, au sujet de l'entraîneur du LOSC, Paulo Fonseca.

Plus compliqué loin de Lille

Le week-end dernier, face à Toulouse pour un match nul, 1-1, le technicien fêtait son 50e match sur le banc de touche. L'occasion de rappeler que son bilan est globalement positif puisque l'on dénombre 24 victoires, 14 matchs nuls et 11 défaites. Et que le LOSC s'est bel et bien installé dans le haut du tableau du championnat français.

Autre évidence, rappelée par le média, la faculté de Fonseca à obtenir de bons résultats à domicile. Car au stade Pierre-Mauroy, toutes compétitions confondues, on compte 22 victoires, 5 matchs nuls et trois défaites. Beaucoup plus problématique, le bilan à l'extérieur avec, et toutes compétitions confondues toujours, 7 victoires seulement, 14 matchs nuls et 8 défaites.

