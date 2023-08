LOSC - Mercato : un attaquant surprise bientôt dans le Nord ?

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

C'est jeudi prochain que l'on saura si le LOSC nourrira des regrets. Et notamment ceux de ne pas avoir su faire la différence, hier, en barrage aller de la Ligue Europa Conférence avec une victoire étriquée sur le score de 2-1.

Le cas Bentaleb bientôt étudié

En attendant, autre actualité oblige, le mercato a poussé le président lillois, Olivier Létang, à faire le point sue différents dossiers face aux médias. Et notamment celui de Nabil Bentaleb.

"On a un gardien de but numéro 2 avec qui on a des discussions. On recherche aussi un attaquant. Après, on a un groupe de qualité, sous réserve que tout le monde soit prêt, motivé et dans le bon état d'esprit. On travaille dessus. Nabil Bentaleb ? Tout le monde parle de la commission médicale, il n'y en a pas. Il y a un groupe d'experts. Nabil a passé des examens complémentaires. On attend leur position et celle de notre staff médical pour savoir si on sera en capacité d'accueillir et de signer le contrat de Nabil."

Podcast Men's Up Life