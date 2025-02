OM Mercato : deux pistes anglaises se referment pour Marseille

L’OM ne fera pas signer Lloyd Kelly (défenseur de Newcastle) et Evan Ferguson (attaquant de Brighton) sur ce mois de janvier 2025.

Désireux de faire venir encore un défenseur central, un milieu voire un attaquant, l’OM voit certaines de ses pistes se refermer. C’est le cas ce dimanche avec deux dossiers prometteurs de Premier League.

Evoqué comme une possibilité au milieu avant que la piste Aaron Anselmino (Chelsea, 19 ans) ne s’impose comme une évidence, Lloyd Kelly (Newcastle, 26 ans) ne viendra pas. Le défenseur anglais va rejoindre la Juventus de Turin en prêt avec option d’achat obligatoire (18 M€) selon Fabrizio Romano, qui évoque un accord total entre les deux clubs sous réserve de la réussite de la visite médicale du natif de Bristol.

Concernant l’attaquant souhaité en plus d’Amine Gouiri (ex-Stade Rennais), ce ne sera pas l’ancien chouchou de Roberto De Zerbi, Evan Ferguson (Brighton, 20 ans). Là aussi, le célèbre journaliste italien a donné son « here we go » mais pour le club de West Ham, qui cherchait un avant-centre. L’Irlandais a été autorisé à voyager jusqu’à Londres pour passer sa visite médicale ce dimanche. Il s’agira d’un prêt sec jusqu’en fin de saison avec prise en charge totale du salaire par les Hammers.

🚨⚒️ Evan Ferguson to West Ham, here we go! Verbal agreement in place with all parties involved after green light from Brighton.



Evan has been authorized to undergo medical later this afternoon.



Straight loan deal until June, salary covered by West Ham. pic.twitter.com/hQMP8aDaj8