OL Mercato : Lacazette et Tagliafico sont libres, plusieurs anciens lyonnais aussi

De nombreux joueurs sont libres depuis le 30 juin, à l’échéance de leur contrat. C’est notamment le cas de plusieurs anciens lyonnais…

Lancée dans son plan social pour réduire la masse salariale et convaincre la DNCG de pouvoir repartir en L1, Michele Kang, la nouvelle boss de l’OL, voit deux des plus gros salaires du club olympien partir puisqu’Alexandre Lacazette et Nicolas Tagliafico ne sont plus sous contrat depuis hier.

Denayer parmi les joueurs sur le marché

Tous deux sont donc libres et on notera que c’est aussi le cas de plusieurs autres anciens joueurs de l’OL. En effet, Léo Dubois est dans la même situation après son aventure en Turquie. Tout comme le Brésilien Thiago Mendes, le Camerounais Karl Toko-Ekambi et le Belge Jason Denayer. Avis aux amateurs !