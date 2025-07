OL, Real Madrid Mercato : Ancelotti a dit oui à Textor !

A la recherche d’un nouveau coach pour Botafogo, John Textor a fait de Davide Ancelotti sa priorité. Et le fils de Don Carlo est en passe d’accepter sa proposition.

Sous le feu des critiques à l’OL, dont il a été écarté au profit de Michele Kang suite à la rétrogradation administrative du club olympien en Ligue 2, John Textor a encore fait des siennes à Botafogo. Dans la foulée de l’élimination du club carioca à la Coupe du monde des Clubs, l’Américain a décidé de remercier l’entraîneur Renato Paiva.

Davide Ancelotti en route pour Botafogo

Textor a consulté Davide Ancelotti, entraîneur adjoint de l’équipe nationale brésilienne aux côtés de son père, Carlo Ancelotti, qu’il avait déjà secondé au Real Madrid. L’Italien n’a aucune expérience en tant qu’entraîneur principal, mais il avait envisagé de débuter sa carrière d’entraîneur principal pour la saison à venir. Il avait déjà été annoncé du côté des Glasgow Rangers, de Côme et de La Corogne, cet été, mais n’avait pas donné suite. Or, selon les médias brésiliens, l’Italien a accepté la proposition de Textor et il se dirigevers Botafogo, pour sa première expérience en tant que numéro 1. en attendant son arrivée, c’est Claudio Caçapa qui sera sur le banc du champion en titre du Brasileirão et de la Copa Libertadores.