OL : les Lyonnais devant le PSG, l'OM et le RC Lens, c'est le cas !

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

En cas de saison sans, et de non participation à une Coupe européenne la saison prochaine, l'OL connaîtra de sérieux regrets. Pas sur son début de saison, bien entendu, en raison des soucis rencontrés, d'un entraîneur remercié (Peter Bosz) et de l'arrivée aux commandes de Laurent Blanc. Mais depuis plusieurs semaines, le club lyonnais va mieux. Beaucoup mieux, même. En attestent ses récents succès contre le Stade Rennais, au Parc face au PSG ou vendredi dernier sur le terrain de Toulouse.

Mieux, et c'est une statistique que vous pouvez lire ci-dessous, personne ne fait mieux que les Gones sur la phase retour. A confirmer, si possible, face à l'OM le week-end prochain.