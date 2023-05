OL : les raisons du départ d'Aulas, Blanc confirmé, les changements à venir... Textor fait de grandes annonces !

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Au surlendemain de l'annonce du départ de Jean-Michel Aulas de son poste de président, John Textor a convié les journalistes à une conférence de presse. L'homme d'affaires américain y a détaillé son plan pour l'OL, confirmant des désaccords avec JMA, qui reste toutefois actionnaire du club. Pour ce qui est de Laurent Blanc, un repas réunira les deux hommes ce soir mais le dirigeant assure qu'il sera encore l'entraîneur la saison prochaine. Aulas va rester au club "Je vais être clair sur ce qu'il s'est passé. La collaboration a changé, mais de là à dire qu'il n'y a pas de collaboration, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Jean-Michel a décidé de ne plus être président, il va continuer néanmoins à être actionnaire et administrateur au sein du conseil d'administration. Il sera très présent dans l'équipe. Il sera autour de ce club, même plus que moi. Il habite ici, moi en Floride. Tout le monde va continuer de le voir. Je compte encore sur lui, notre collaboration va se poursuivre. Nous, on prendra un certain leadership par rapport à lui mais j'espère continuer à compter sur lui."

Il confirme Blanc dans ses fonctions

Les raisons du départ de JMA

"L'accord était sur trois ans. Ce n'était pas un accord simple dans sa sa structure. Beaucoup de décisions étaient liées au foot. En tant que propriétaire, on avait tous les droits. Il y avait un certain nombre de seuils dans cet accord. Le contrat prévoyait qu'on puisse arrêter avant trois ans. Mon sentiment est que nous voulons investir lourdement dans le recrutement, augmenter les cellules de recrutement, être efficace dans le scouting. Dans la recherche de talents, je pense qu'on manque de ressources. A moyen terme, nous devons être prêts pour cet été. La définition de la folie est de continuer à faire la même chose en essayant un résultat différent. Il est temps de faire les choses de manière différente."

"Nous allons ajouter des ressources au département foot. On ne va pas ajouter de directeur général. On va garder et soutenir Laurent Blanc. Je pense que notre coach mérite beaucoup de ressources et notre soutien cet été. Ce club a bien fonctionné sur les 15 derniers matchs, il faut continuer à ajouter de la qualité, de l'expérience. (...) Nous devons recruter et donner les outils nécessaires à ce coach."

Un nouveau directeur sportif en vue

"Oui (on avance). On parle très activement. On aura pas mal de conversations, ça sera partout dans l'organisation. On va ajouter des personnes et pas en enlever. Nous n'avons pas encore pris de décision. On réfléchit beaucoup. On veut ajouter des ressources, être plus intelligents pour avoir le meilleur mercato possible cet été."

Pour résumer En conférence de presse, le propriétaire de l'OL, John Textor, a confirmé des désaccords avec Jean-Michel Aulas ayant entraîné le départ de ce dernier de la présidence. L'homme d'affaires américain se veut ambitieux pour les Gones, notamment au niveau du recrutement.

