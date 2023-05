OL - Mercato : les Gones se lancent sur une piste de l'OM au milieu

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Il y a quelques mois, l'Olympique de Marseille a été associé à Miguel Crespo. Ce milieu portugais, né en France (à... Lyon), évolue à Fenerbahçe, où il est sous contrat jusqu'en 2024. Les Canaris turcs aimeraient le prolonger mais le journaliste spécialisé dans les transferts Ekrem Konur assure que les négociations ont été stoppées car Crespo n'est pas satisfait de son temps de jeu sous les ordres de Jorge Jesus. Sans compter qu'il aurait plusieurs clubs européens de très haut niveau sur ses traces.

Une concurrence qui va faire monter les enchères

En plus de Lyon, il y aura l'Atlético Madrid, le Napoli et Wolverhampton. Soit un cador de Liga, le champion d'Italie et un représentant du meilleur championnat du monde, propriété de Jorge Mendes. Les Gones vont avoir fort à faire s'ils veulent convaincre Crespo de revenir dans sa ville d'origine. Transfermarkt situe sa cote aux alentours de 10 M€. Mais vu la concurrence sur le dossier, ce tarif pourrait grimper en flèche via le jeu de la surenchère.

Fenerbahçe ve Miguel Crespo arasında ki sözleşme uzatma görüşmeleri durma noktasına geldi.



👉Crespo yeterli süre bulamadığı ve Jesus tarafından değer görmediği için ayrılmayı düşünüyor.



👉Atlético Madrid, Lyon, Napoli ve Wolverhampton, Crespo ile ilgileniyor.



(@Ekremkonur) — BBO Sports (@bbosports) May 26, 2023

