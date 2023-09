FC Nantes - OM : Marseille sort du silence dans l’affaire du supporter de l’OM agressé

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Lors de FC Nantes – OM (1-1), une famille supportrice olympienne a été prise à partie par des supporteurs du club de la Loire-Atlantique. Pas Installée dans le parcage de l’OM, cette famille a essuyé des crachats et des insultes avant qu’un évènement qui aurait pu tourner au drame se produise. En voulant défendre les siens, le père des fans de l’OM a été victime d’un infarctus.

L’OM condamne !

Tout comme le FC Nantes, Marseille a condamné avec fermeté cette vilaine agression dans un communiqué, « L'OM a appris avec consternation l'agression vendredi soir au stade de la Beaujoire d'une famille de supporters bleu et blanc et condamne fermement ces agissements intolérables. Dans l'attente d'une réponse des autorités compétentes, le club a déjà eu l'occasion de témoigner son soutien et sa solidarité directement auprès de la famille », a expliqué le club olympien.

Podcast Men's Up Life