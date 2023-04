OM : l’hommage de Pablo Longoria aux victimes de la rue Tivoli

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

La nuit passée, un immeuble s'est effondré dans la rue de Tivoli située dans le 5e arrondissement de Marseille. Huit personnes sont toujours portées disparues, plusieurs ont été blessées comme le rapporte RMC Sport. Avant la rencontre, au micro de Prime Vidéo, Pablo Longoria a tenu à exprimer son soutien aux Marseillais.

« Je n'aime pas parler avant les matchs mais il y a des circonstances qui... Comme tous les Marseillais on est touché et préoccupé par cette tragédie qui a eu lieu cette nuit à Marseille. On suit toutes les informations qui tombent dans les médias. On voulait faire un message de soutien, pour toutes les familles des victimes de cette tragédie qui a eu lieu dans notre ville. C'est une pensée pour eux et aux blessés dans cette catastrophe », a confié le président espagnol de l’OM.