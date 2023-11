OM - OL : la ministre des Sports torpille les espoirs lyonnais mais prévient les supporters marseillais

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Ce vendredi, le directeur général de l'OL, Vincent Ponsot, a tenu une conférence de presse pour dire que son club n'acceptait pas la décision de la commission de discipline de faire jouer l'Olympico le 6 décembre au Vélodrome, devant du public. Après l'attaque de leur bus par des supporters de l'OM, les Gones veulent que la rencontre soit disputée sur terrain neutre. Mais quasiment au même moment, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a annoncé sur RMC qu'elle validait la décision prise par la Ligue...

"La solution imaginée aujourd’hui est probablement la moins mauvaise"

"Pour moi, le mal est fait. Quand il y a une interdiction de déplacement de supporters, comme ça va être le cas le 6 décembre, c’est la défaite du partage. Maintenant, je pense que la solution imaginée aujourd’hui est probablement la moins mauvaise des options restantes. Cette sanction contre des supporters de l’OL, compte tenu de ce qui s’est passé dans le parcage lyonnais avec ces chants homophobes et ces gestes antisémites, est parfaitement compréhensible et légitime. C’était souhaitable. Il y a maintenant un dispositif de sécurité que la préfète de police renforce en faisant attention à chaque détail et à l’optimisation de ce qui a pu pêcher lors de cet épisode."

"S’il y a le moindre débordement de supporters marseillais lors de ce match, il faudra vraiment en tirer des conséquences extrêmement fermes. Moi j’ai appelé à un sursaut. Avec la ligue, le ministère de l’Intérieur, les clubs, les associations de supporters, il faut une prise en main de ces enjeux d’élimination de la violence de nos stades et de lutte contre toutes les formes de discrimination, d’expression raciste et antisémite. Il faut qu’on en finisse avec ça. Je le dis, le mal est fait. Ce régime mis en place est un pis-aller. Il faut derrière une action absolument résolue pour que ces choses ne se reproduisent plus. On ne doit pas avoir un petit nombre d’abrutis qui entraînent une défaite du sport."

