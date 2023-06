OM - Mercato : bonne nouvelle dans le dossier Kondogbia

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

La semaine dernière, à peine l'arrivée de Marcelino sur le banc de l'OM avait-elle été officialisée qu'on pensait que Geoffrey Kondogbia allait suivre. Le milieu de terrain de 30 ans a été présenté comme très enthousiaste à l'idée de rejoindre Marseille, qui serait la seule destination possible dans son esprit. L'Atlético Madrid était prêt à le vendre pour une somme très raisonnable de 7 M€ (soit la moitié de sa valeur selon Transfermarkt) et les dirigeants phocéens voulaient conclure le deal au plus vite. Seulement, presqu'une semaine plus tard, il n'y a toujours rien de fait.