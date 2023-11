OM - Mercato : coup de tonnerre pour l'avenir d'Alexis Sanchez !

En fin de contrat cet été avec l'Olympique de Marseille, Alexis Sanchez n'a pas prolongé avec le club phocéen sans que l'on sache vraiment si c'était une décision de l'attaquant chilien ou des dirigeants marseillais et a fait son retour à l'Inter Milan, club où il avait évolué de 2020 à 2022.

Mais alors que l'ancien Marseillais, titularisé qu'à trois reprises toutes compétitions confondues depuis le début de la saison pour un seul but inscrit, est loin de connaître un retour rêvé chez les Nerazzurri, il pourrait quitter le club milanais dès cet hiver, si l'on en croit les informations du journaliste turc, Ekrem Konur, qui précise que des clubs sud-américains et saoudiens seraient intéressés pour récupérer le joueur de 34 ans.

🔥Alexis Sánchez, 34, is expected to leave Inter Milan in January. 🔵⚫ #ForzaInter



◾ Clubs from South America and Saudi Arabia are interested in the Chilean player. 🇨🇱 pic.twitter.com/g6K8j7trwj