OM : Longoria soutient Marcelino et fait deux annonces Mercato dont une sur Ounahi

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Longoria sur Meïté

"Dernière recrue du marché, dans les derniers moments, un joueur que l'on a beaucoup analysé dans la phase finale de la saison dernière, après son match contre nous notamment. C'est un défenseur central très fort dans les duels, on a été impressionné par sa capacité défensive, son dynamisme quand il doit défendre dans la surface. Il a aussi une sortie de ballon très correcte. Son niveau de concentration dans une défense à quatre est très forte, et il a un gros potentiel."

"Je suis content d'être ici"

Meïté sur son arrivée

"Je suis content d'être ici. Par rapport à la hiérarchie, il y en a une déjà établie dans le vestiaire. Moi j'arrive, j'apprends auprès de ces mecs-là, je veux aider l'équipe comme je peux, je vais avoir ma carte à jouer. La saison est longue avec la coupe d'Europe, la Coupe de France... C'est là que je vais pouvoir jouer ma carte."

Meïté sur le groupe de l'OM

"Il y a toujours le plan sportif qu'il faut écouter. Je veux apprendre auprès de défenseurs d'expérience. Pour avoir joué contre ce groupe l'année dernière, c'est un très bon groupe, j'ai vu la puissance de l'effectif et c'est inspirant."

Meïté sur son poste

"J'ai joué de U15 à U19 en tant que milieu défensif au Stade Lavallois. Il y a eu une opportunité de jouer au sein d'une défense à trois, je l'ai saisie et ne l'ai plus lâchée. J'ai déjà joué arrière gauche lors de séances en interne, à droite aussi, mais quand on fait appel à moi je veux être présent."

Meïté sur son profil

"En n'ayant pas fait de centre de formation, je suis très fier de mon parcours et je ne veux pas me fixer de limites. Je me sers de cette expérience sur le terrain comme en dehors, rien n'est jamais acquis et je crois dans le travail."

Meïté sur la sélection ivoirienne

"La saison dernière était ma première saison en Ligue 1. Je ne savais pas où j'allais être en début de saison. Étape par étape, aujourd'hui je dois travailler pour aspirer être dans les plans de jeu. Pour la sélection ivoirienne, cela viendra après, je veux déjà aider mes partenaires ici."

"Thiago Silva et Cristiano Ronaldo, ce sont mes deux inspirations principales"

Meïté sur ses modèles

"Thiago Silva et Cristiano Ronaldo, ce sont mes deux inspirations principales, dans des registres différents. Moi, je suis un milieu de terrain remanié en tant que défenseur central. J'ai appris à jouer dans une défense à trois et une défense à quatre. J'aime l'impact, je suis costaud dans les duels et dans les relances j'essaie de trouver des bonnes passes pour mes partenaires."

Meïté sur l'ambiance du Vélodrome

"Ça booste d'avoir une telle ferveur derrière nous, d'évoluer dans un tel stade c'est magnifique. J'ai hâte de pouvoir goûter à cette ambiance et apprendre à connaître mes partenaires. Je suis venu en tant que défenseur central, pas milieu de terrain. Il ne faut pas griller les étapes."

"Marcelino a donné beaucoup d'ordre à ses équipes par le passé"

Longoria sur Marcelino

"Il y a beaucoup de changements. Il faut avoir du temps pour faire un marquage individuel comme c'était le cas sous Tudor. Je crois que l'effectif maintenant est en phase de transformation. Marcelino a donné beaucoup d'ordre à ses équipes par le passé. Cela prend plus de temps parfois. L'élimination en Ligue des Champions, c'est un coup dur, mais on a d'autres échéances désormais. Le dernier match, on a fait 12 premières minutes de bon niveau, c'est ça l'OM que l'on veut voir. Il faut s'appuyer là-dessus, on va s'appuyer sur le collectif pour rebondir."

Longoria sur le tirage au sort de la Ligue Europa

"Ce groupe de Ligue Europa, c'est un groupe dur. Il y a un niveau d'attention et de football. Brighton est la révélation de Premier League, l'Ajax a une tradition européenne et l'AEK a beaucoup d'intensité, c'est une équipe costaud."

"On ferme la porte à tout départ"

Longoria sur des possibles départs

"On ferme la porte à tout départ, on n'a pas la nécessité de vendre. La porte est fermée pour tous les autres mercatos, il n'y a aucune possibilité de voir partir nos joueurs."

Longoria sur Gueye

"On est très contents de comment Pape Gueye est revenu de son prêt à Séville. Il a une très bonne mentalité, on souhaite prolonger son contrat. Je n'aime pas avoir des joueurs en fin de contrat, on a eu une discussion avec lui et son agent et on a le sentiment que cette saison il va être important malgré tout."

"On a reçu seulement une offre de prêt pour Ounahi"

Longoria sur l'été agité d'Ounahi

"En toute transparence, on a reçu seulement une offre de prêt pour Azzedine Ounahi qu'on a refusé après cinq minutes car on espère compter avec lui cette saison."

Propos retranscrits par RMC Sport.

🔵 Suivez en direct la première conférence de presse de Bamo Meïté sur notre chaîne @TwitchFR — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 4, 2023

Podcast Men's Up Life